Haïti - Politique : Moïse aux funérailles collectives des victimes de l’accident des Gonaïves





Samedi sur la Place d’Armes des Gonaïves, le Président de la République, Jovenel Moïse, accompagné du Président de l’Assemblée Nationale, le Sénateur Youri Latortue, du Président de la Chambre des Députés, Cholzer Chancy et du Maire des Gonaïves, Neil Latortue, a assisté, aux funérailles collectives des 38 victimes de l’accident routier survenu le dimanche 12 mars à Mapou http://www.haitilibre.com/article-20343-haiti-flash-terrible-drame-routier-aux-gonaives-au-moins-34-morts.html



« C’est avec le cœur lourd que je me présente dans cette fière cité dans le cadre de cette terrible tragédie. Aucun mot, aucune formulation ne s’aurait traduire la tristesse qui me traverse au moment de dire adieu à nos frères et sœurs. J’adresse mes plus sincères condoléances aux familles, aux amis ainsi qu’aux proches, durement éprouvés en cette pénible circonstance, » a déclaré le Chef de l’Etat dans un ultime hommage à ces compatriotes, brusquement partis pour l’Orient éternel.



À l’issue de la cérémonie le Président Moïse a déposé une gerbe de fleurs sur les lieux de l’accident.



Au-delà des accompagnements fournis aux familles des victimes, le Chef de l’État suite à ce drame, décidé de mettre sur pied un bureau devant réguler et renforcer la circulation des véhicules à travers le pays http://www.haitilibre.com/article-20362-haiti-securite-jovenel-moise-veut-mettre-de-l-ordre-et-de-la-discipline-sur-nos-routes.html



HL/ HaïtiLibre