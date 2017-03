Haïti - Croix-des-Bossales : Incendie du marché, un «crime crapuleux» selon Danton Léger





Lundi, suite au violent incendie qui a ravagé dimanche soir la section « tissus, vêtements et charcuterie », du marché de la Croix-des-Bossales http://www.haitilibre.com/article-20410-haiti-flash-le-marche-de-vetements-de-la-croix-des-bossales-detruit-par-le-feu.html une délégation de l'Administration Communale de Port-au-Prince composée notamment des Maires adjoints : Kettyna Bellabe, Bernard Joseph et du Chef de Cabinet, Paulson Pierre-Philippe, s'est rendue une seconde fois sur les lieux, en vue d’évaluer l’étendue des dégâts.



L'Administration Communale en a profiter pour remercier les Mairies de Carrefour, de Delmas qui sont venu en renfort, ainsi que l’intervention immédiate de la Minustah qui a déployé 88 agent, 45 militaire et cinq camions à eau pour contenir la propagation de cet incendie majeur.



La délégation a présenté ses sympathies aux victimes, tout en leur donnant l'assurance qu'elle restera solidaire à leur côté en ces moments difficiles et qu'elle fera tout ce qui est possible pour les accompagner une fois que l'étendue des dégâts aura été évaluée.



Des commerçants qui durant une bonne partie de la journée, ont circulé dans les ruines fumantes du marché, les larmes aux yeux, ne croyant pas un instant aux promesses des responsables de la Mairie de Port-au-Prince de les accompagner, rappelant que ce n'était pas la première fois que ce marché brûlait et qu'ils n'ont jamais été dédommagés.



Tout en déplorant ce drame qui affectera de nombreux commerçants du marché, la Mairie de Port-au-Prince presse les autorités policières et judiciaires à diligenter une enquête autour de cet incendie afin d'en déterminer la cause...



Une cause qualifiée de criminelle, par le Commissaire du Gouvernement Jean Danton Léger, qui parle de « crime crapuleux ». Il annonce avoir mit l'action publique en marche, soulignant que des mandats d’amener ont été émis à l'encontre de différents responsables du marché et d’agents de la sécurité, pour être interrogé au Parquet de Port-au-Prince dans le cadre de l’instruction de l’enquête.



SL/ HaïtiLibre