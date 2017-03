Haïti - FLASH : Wyclef Jean arrêté brièvement à Los Angeles (USA)





Mardi, Wyclef Jean a été détenu brièvement par les autorités policière de Los Angeles, après avoir été pris pour un suspect dans une affaire de vol. Nicole Nishida Porte-parole du bureau du shérif, a expliqué que la voiture et les vêtements de Wyclef Jean correspondaient à la description d'un suspect [un homme noir] auteur d’un vol dans une station-service…



Un contrôle que Jean a très mal pris, réagissant vivement sur son compte twitter



« Pourquoi suis-je avec des menottes !!!!! ????? C'est ce que j'ai dit au LAPD [Los Angeles Police Department] après m'avoir mis des menottes [...] La police m'a demandé de mettre les mains en l'air. Puis on m'a dit de ne pas bouger. J'ai été instantanément menotté avant d'être invité à m'identifier.



On ne m'a pas non plus dit pourquoi j'étais menotté. Dans le processus, j'ai dit mon nom et leur a dit qu'ils ont la mauvaise personne.



Ils ont continué à m'ignorer et j'ai été traité comme un criminel jusqu'à ce que d'autres policiers ont montré qu'ils avaient la mauvaise personne.



Je suis sûr qu'aucun père ne veut que ses fils ou ses filles le voient avec des menottes surtout s'il est innocent. Comme quelqu'un qui a des agents de la loi dans ma famille, j'ai été consterné par ce comportement du LAPD » terminant en précisant « un autre cas d'identité erronée de la LAPD. L'homme noir avec bandana rouge a volé une station d'essence alors que j'étais dans le studio à travailler mais je suis menotté... »



Mardi après-midi, le Département du Los Angeles County Sheriff a présenté des excuses à Wyclef mardi après-midi « Il est regrettable que M. Jean a été détenu pendant 6 minutes alors qu'il avait aucune implication dans ce crime violent. Le département du shérif du comté de Los Angeles s'excuse de tout inconvénient que ce processus ait causé à M. Jean. »



SL/ HaïtiLibre