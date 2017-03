Haïti - RD : Signature d’un protocole bilatérale d'échange d'informations douanières





Le weekend passé, les Directeurs Généraux des douanes d'Haïti et de la République Dominicaine, à la tête de leur délégation respective, ont signé à Santo-Domingo un protocole d'échange d'informations qui permettra de renforcer la lutte des deux pays contre la contrebande de marchandises à travers la zone frontalière et en même temps, faciliter le commerce entre les deux nations de l’île.



La signature de ce protocole a été précédée par la tenue de la première réunion du Comité ad hoc pour la mise en œuvre de l'accord de coopération douanière de 2014 signé par les douanes des deux pays, réactivé le 20 octobre 2016.



La réunion a été présidée par le Directeur Général des douanes d’Haïti Victor Hugo Saint Louis et son homologue dominicain Enrique A. Ramirez Paniagua.



Lors de cette réunion des fonctionnaires et techniciens douaniers haïtiens et dominicains ont travaillé sur divers aspects et l'ordre du jour dont entre autres : comment les deux douanes vont gérer l'échange d’informations ; la fréquence de ces échanges, le type d’information, le mode de transmission, la période d’évaluation, le protocole de surveillance et les personnes contactes pour les échanges.



En substance, avec cet accord, Haïti et la République Dominicaine cherchent à lutter ensemble contre la contrebande, l'évasion fiscale et toutes les autres formes d'infractions douanières dans les régions frontalières et les échanges d'information liés aux opérations d'exportation et le transit international entre les deux douanes.



Composition de la délégation haïtienne :

La délégation haïtienne étaient composées de : Reynald Eugene, Directeur Général adjoint; Gaston Sylvestre, Secrétaire général; Jn. Marie Reginal Timmer, Directeur du Règlement; Jeantal Clairvil, Directeur de l'Unité de programmation; Florence Marie P. Alouidor, Directrice adjointe du Bureau central et Jean Ronald Benjamin, Directeur adjoint de l’Unité de gestion informatisée SIDONEA.



Composition de la délégation dominicaine :

La délégation dominicaine étaient composées par les directeurs adjoint techniques de la DGA : Gabino Polanco; d'Opérations, William Espinosa ; du Conseiller juridique et coordonnateur de l’accord José Guillermo Quiñones ; du Coordonnateur technique Patria Paulino Matos et du Coordonnateur des études économiques Lisbeth Carrasco.



SL/ Haïtiibre