Haïti - Politique : Le nouveau Ministère de l'Éducation promet des changements





Mercredi à l'Unité de Coordination des Projets (UCP) du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) à Pacot, Jude Alix Patrick Salomon, le nouveau Ministre de l’Économie et des Finances a procédé à l’installation de Pierre Josué Agenor Cadet comme Ministre de l’Éducation qui remplace à ce poste le Ministre sortant, Jean Beauvois Dorsonne.



Le Ministre Salomon a invité le Ministre Cadet à mettre sans réserves sa compétence et ses expériences au service de la population éducative. Il dit croire qu'avec la riche carrière et la grande expérience du nouveau Ministre, il va apporter un plus dans le secteur qui en a tant besoin.



Dans son intervention, le Ministre sortant Dorsonne qui a passé près de 12 mois à ce poste, a rappelé les temps forts de son passage à la tête du Ministère et les difficultés rencontrées dans sa gestion soulignant « Il revient au nouveau titulaire d'assurer le suivi de quelques chantiers du secteur éducatif et d'en initier d'autres [...] »



Le nouveau Ministre Pierre Josué Agenor Cadet, ancien professeur de sciences sociales à l’Institution du Sacré-Cœur de Turgeau et à Saint-Louis de Gonzague notamment, reconnait la taille des défis qui l'attendent, notamment la question des arriérés de salaire des enseignants.



Il s’est engagé à apporter du nouveau dans le système éducatif en vue de parvenir effectivement, à la qualité pour laquelle tant d'efforts ont été déployés par ses prédécesseurs, précisant que les nouvelles technologies et la cantine scolaire sont deux de ses priorités dans sa gestion.



Aussi, il a promis de redresser l'école haïtienne qui fonctionne à plusieurs vitesses depuis des décennies. Il a affirmé que les enseignants seront mieux accompagnés, mais il sera exigé aussi que les enfants en salle de classe, aient le temps qu'il faut dans le processus enseignement-apprentissage.



Finalement il a expliqué le rôle crucial que joue l'éducation dans le développement et le progrès des sociétés modernes.



HL/ HaïtiLibre