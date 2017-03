Haïti - Politique : Jovenel Moïse veut une gestion rationnelle de l’eau





Mercredi 22 mars, dans le cadre de la Journée Mondiale de l'Eau, célébrée cette année sous le thème « Pourquoi gaspiller de l'eau ? », le Président Jovenel Moïse en a profité pour attirer l'attention de l'opinion publique sur les enjeux liés à cette ressource vitale et sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour sa gestion rationnelle au bénéfice entre autres, d'une production agricole moderne en Haïti.



L’occasion également de sensibiliser les citoyens et citoyennes autour de la nécessité d'avoir des comportements responsables envers l'eau potable, une ressource à laquelle 35% des haïtiens en zone urbaine et 48% en zones rurales n’ont qu’un accès limité, alors que 7,6 millions d´haïtiens (72%) manquent d’installations d’assainissement (source OMS et UNICEF) et dépendent largement de l'aide financière internationale.



« Durant mes 22 mois de campagne électorale, j'ai promis essentiellement de mettre ensemble le soleil, la terre, les hommes et l'eau afin de conduire le pays sur la voie du développement durable. L'eau et sa maîtrise constituent donc un socle important de ma vision. Je crois qu'Haïti doit impérativement devenir autosuffisant sur le plan agricole à travers une politique publique tournée vers la modernisation de l'agriculture » a déclaré le Président Moïse.



Convaincu que les ressources en eau douce peuvent constituer un véritable atout pour le développement du pays, il plaide en faveur d'une gestion rationnelle de nos ressources en eau et entend prendre toutes les dispositions pour appuyer le Gouvernement dans le cadre des actions à entreprendre dans ce cadre.



HL/ S/ HaïtiLibre