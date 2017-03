Haïti - Politique : Les grands projets du Ministère du Tourisme





Mercredi Jude Alix Patrick Salomon, le nouveau Ministre des Finances a procédé à l’installation de sa collègue Mme Colombe Emilie Jessy Menos au poste de Ministre du Tourisme (MDT). Elle remplace à ce poste le Ministre sortant Guy Didier Hyppolite



Dans ses propos de circonstance, la Ministre Menos, a mis en avant les visions du Président Moise et du Premier Ministre Lafontant et promis comme il est dit dans l’énoncé de Politique Générale de poursuivre la promotion de la destination, la mise en place d’une commission de haut niveau chargée de définir un plan directeur pour le développement du secteur touristique pour les 25 prochaines années et le dépôt d’une proposition de loi d’orientation.



La nouvelle Ministre du tourisme a indiqué que le gouvernement encouragera la construction de villages de retraite pour la diaspora haïtienne. Par ailleurs, elle a annoncé qu’en accord avec les mairies et les Conseils d’Administration des Sections Communales (CASEC), de nouveaux sites touristiques potentiels seront identifiés, aménagés et valorisés, dans le cadre de partenariats publics-privés. Elle a également mentionné le grand projet de construction d’un téléphérique reliant Labadie à la Citadelle La Ferrière, qui sera mis en œuvre de concert avec le secteur privé.



Rappelons qu’avant d’occuper cette fonction, Mme Menos a été respectivement Directrice des Relations Publiques et Secrétaire d’État au sein du MDT.



HL/ HaïtiLibre