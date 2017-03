Haïti - Diplomatie : Le «Core Group» appui le nouveau Gouvernement Moïse-Lafontant





Sandra Honoré, la Représentante Spéciale du Secrétaire général des Nations Unies et les autres membres du « Core Group » (les Ambassadeurs du Brésil, du Canada, de la France, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de l'Union Européenne et le Représentant spécial de l'Organisation des États Américains) « saluent la confirmation par le Parlement de la déclaration de Politique Générale http://www.haitilibre.com/docs/declaration-de-politique-generale-lafontant.pdf et du Cabinet ministériel du Premier Ministre Jack Guy Lafontant http://www.haitilibre.com/article-20353-haiti-flash-pas-de-quorum-au-senat-composition-du-cabinet-ministeriel.html ainsi que la prise de fonction du nouveau gouvernement.



En félicitant le Premier Ministre et le Gouvernement, le “Core Group” entend travailler en étroite collaboration avec le gouvernement et tous les élus pour répondre aux défis les plus urgents auxquels le pays fait face et réitère son appui plein et entier à la consolidation de la stabilité, de la démocratie incluant l’état de droit et du développement en Haïti.



HL/ HaïtiLibre