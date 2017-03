Haïti - Politique : «Les solutions miracles n’existent pas» dixit le nouveau Ministre de l’Économie





Mercredi, le Premier Ministre Jack Guy Lafontant a installé Jude Patrick Salomon (fonctionnaire de carrière au Ministère) comme Ministre de l’Économie et des Finances (il remplace le Ministre sortant Yves Romain Bastien), lui rappelant s'il est besoin, que la lutte contre la pauvreté et la bataille pour la croissance, constituent les fils conducteurs de la politique économique de son Gouvernement.



Dans son intervention, le nouveau Ministre Salomon a attribué la situation économique actuelle d’Haïti : taux de croissance de 1.4% pour 2016, prévisions négatives pour 2017, Produit Intérieur Brut (PIB) de 8.77 milliards de dollars US et un PIB par habitant de 728 dollars... à un « manque flagrant d’investissement dû notamment à un déficit de croissance dans le pays, un climat sécuritaire instable et des soubresauts sociaux intermittents » précisant que « [...] les solutions miracles n’existent pas, que les solutions se retrouvent à plusieurs niveaux et doivent constituer un chantier façonné par plusieurs mains et mis en œuvre sur plusieurs années ». Il a également souligné la décote de la gourde, des rentrées fiscale pour l’exercice 2015-2016 de seulement 49.7 milliards de gourdes alors que le budget tablait sur des prévisions de 60 milliards de gourdes...



Il a expliqué que pour mettre en œuvre la vision politique du Président Jovenel Moïse, il s’agira de « faire appel à l’entreprenariat dans tous les domaines », particulièrement dans l’agriculture. « Créer de la richesse au profit de la collectivité ne pourra se faire que grâce à une réforme intelligente des finances publiques et à la bonne gouvernance économique [...] » concluant « Il faut de l’intelligence pour innover, du courage pour prendre des décisions difficiles, du sérieux pour rationaliser, du leadership pour montrer la voie et susciter l’adhésion et de la bonne foi collective pour assumer chacun sa part de responsabilité. »



Jack Guy Lafontant s’adressant au nouveau Ministre Salomon a déclaré « [...] l’heure est grave. La situation de la population se dégrade chaque jour et la paupérisation de la classe moyenne s’aggrave [...] Le ministère qui vous est confié est appelé à jouer un rôle de premier plan dans la nouvelle politique économique qui sera implémentée incessamment par mon gouvernement et dont l’objectif principal est de gagner le pari de la croissance tel que souhaité et promis par le Président de la République [...] Le Ministère doit porter une attention particulière à sa fonction de promotion économique et de support au développement des entreprises ; renforcer la coordination et la synergie entre les fonctions de budgétisation, de financement et de planification du développement afin de consolider les capacités institutionnelles, dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques, pour une croissance forte et durable [...] »



HL/ HaïtiLibre