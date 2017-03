Haïti - AVIS : Lancement du concours de projets «Perspectives-Jeunesse»





L'Ambassade des Etats-Unis en Haïti, en partenariat avec «Diagnostik Group», lance le concours de projets de développement «Perspectives-Jeunesse». Ce concours est destiné aux étudiants finissants des universités dans les domaines de la Santé, de l'Éducation, de l'Environnement, de la Bonne Gouvernance et de la Technologie.



Ce concours, qui est entièrement financé par l'Ambassade des Etats-Unis, en collaboration avec Diagnostik Group et GRICH, a pour but d'encourager les jeunes à jouer un rôle actif dans le développement de leur communauté. Il offre aux également l'opportunité aux étudiants de devenir des entrepreneurs à travers l'implémentation des projets et leur fournit une assistance dans la recherche de financements.



Les 5 meilleures propositions de projets seront sélectionnées par un jury et les gagnants recevront chacun un montant de 2.000 dollars américains et seront accompagnés dans la mise sur pieds de leurs projets respectifs.



Téléchargez les critères d’éligibilité, de sélection des projets et le formulaire d’application : http://www.haitilibre.com/docs/Formulaire-Perspectives-Jeunesse.pdf



Le formulaire d’application dûment rempli doit être envoyé avant le 22 mai 2017 : par email à l’adresse : jeunesperspectives2017@gmail.com



HL/ HaïtiLibre