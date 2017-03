Haïti - FLASH : Procès de Guy Philippe repoussé





La date du procès aux États-Unis du Sénateur élu Guy Philippe arrêté le 5 janvier dernier http://www.haitilibre.com/article-19720-haiti-flash-arrestation-du-senateur-guy-philippe.html et extradé http://www.haitilibre.com/article-19721-haiti-flash-le-senateur-guy-philippe-extrade-aux-usa.html aux Etats-Unis le même jour, fixé par un juge fédéral initialement le 3 avril 2017 http://www.haitilibre.com/article-20036-haiti-flash-proces-de-guy-philippe-aux-etats-unis.html a été reporté à la demande de la défense.



Jeudi, les avocats de Guy Philippe ont soumis une requête au tribunal pour faire repousser la date du procès de plusieurs semaines. La raison invoquée par la défense est la remise ces derniers jours par les avocats du Gouvernement de nombreuses pièces, dont plusieurs enregistrement de Guy Phlippe ainsi que des documents liés à procès qui remonte a près de 20 ans que le FBI compte déposer comme pièces à conviction dans le procès et le temps nécessaire pour la défense pour analyser l’ensemble de ces documents





Les avocats du gouvernement américains n’ayant formulé aucune objection à cette demande, le tribunal a accordé la requête de la défense et fixé une nouvelle date pour le procès du Sénateur élu Guy Philippe au 1er mai. Dans sa décision la Cour explique que « [...] une mise en continuation est justifiée par notre quête d’offrir un procès équitable à l’accusé [...] et sur le droit de l’accusé d’avoir un procès expéditif. Le délai pour que l’accusé plaide coupable, s’il désire plaider coupable, est repoussé au 17 avril 2017. Le procès débutera le 1er mai 2017 et s’étendra sur deux semaines. »



SL/ HaïtiLibre