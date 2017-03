Haïti - Gold Cup 2017 : Victoire des Grenadiers contre le Nicaragua [3-1]





Vendredi soir au Stade Sylvio Cator devant des milliers de supporteurs, dont le Président Jovenel Moïse, son épouse Martine et Régine Lamur, la nouvelle Ministre de la Jeunesse et des Sports et de l'Action Civique, nos Grenadiers ont dominé le Nicaragua dans la double confrontation de barrage qualificatifs pour la 14e édition de la Gold Cup 2017 (7 au 26 juillet 2017 au USA).



En première période, sur une pelouse détrempée par les récentes pluies, disposée en 4-3-3 par Josaphat, nos Grenadiers ont ouvert les hostilités en multipliant les occasions avec discipline et sans précipitation. Jeff Louis à la 19’ ouvre le score, d’une puissante frappe, en faveur d’Haïti [1-0] à 6 minutes de la mi-temps nos Grenadiers très en forme inscrive à la 41’ un second but [2-0].



À la mi-temps le score demeure [2-0] en faveur d’Haïti



Au retour des vestiaires, le Nicaragua se montre plus offensif mais les Grenadiers reste à la manœuvre et Jeff Louis inscrit un 3e but à la 55’, son deuxième de la partie.



Jean-Claude Josaphat, procède alors à 3 changements.



Profitant d’une erreur haïtienne Carlos Chavarria à la 86’ réduit le score en inscrivant le premier et seul but du match en faveur du Nicaragua [3-1]



Avec cette victoire, nos Grenadiers on une bonne option sur leur ticket pour la Gold Cup 2017, qu’ils leur restera valider mardi 28 mars à Managua dans un match retour décisif.



Pour vaincre Haïti le Nicaragua devra s’imposer par 2 à 0. En cas de match nul ou une défaite par un seul but d’écart, c’est Haïti qui rejoindra dans le groupe B les équipes des USA, du Panama et de la Martinique en juillet dans la Gold Cup 2017.



Composition du 11 de départ des Grenadiers :



Gardien :

Steward Céus (#12)



Défenseurs :

Réginald Goreux (#8)

Romain Genevois (#5)

Mechack Jérôme (#3)

Alex Christian Jr. (#22)



Milieux :

Sébastien Thurière (#15)

Kevin Lafrance (#13) (remplacé, en seconde période, par Max Hilaire)



Attaquants :

Jeff Louis (#10) (remplacé, en deuxième mi-temps, par Hérold Junior Charles)

Wilde Donald Guerrier (#7) (remplacé, en deuxième mi-temps, par Sony Nordé)

Kervens Fils Belfort (#9)

Duckens Nazon (#20)



Entraîneur : Jean-Claude Josaphat



BF/ HaïtiLibre