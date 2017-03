Haïti - FLASH : Plus d'une centaine d'haïtiens survivent dans une grotte depuis près de 6 mois





L'organisation « Food For The Poor Haiti » nous informe que depuis le passage de l'Ouragan Matthew, plus d'une centaine d'haïtiens (hommes, femmes et enfants) survivent dans une grotte située à Fond Rouge. Ces victimes de Matthew ont tout perdu et sont livrées à elles-mêmes, dans ce qu'elles appellent « le trou »



Jean Berlin Depeine qui assume le rôle de « leader » des familles sinistrées explique avec beaucoup de tristesse qu'il ne savent plus quoi faire pour survivre. Vivant pour la plupart de l’agriculture, l'ouragan a dévasté toutes leurs récoltes, inondé les jardins et détruit leurs habitations.



Il explique que les familles se nourrissent depuis 6 mois, grâce à des dons de nourritures faits par deux pasteurs, puisqu'ils n'ont pas d’autres aides ni de moyens pour sortir de cette situation indigne, dans laquelle le Gouvernement semble les avoir abandonné...



HL/ HaïtiLibre