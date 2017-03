Haïti - Sports : Moïse et Lafontant, félicitent les Grenadiers





Vendredi, le Président Jovenel Moïse, accompagné de son épouse Martine et du Premier Ministre Jack Guy Lafontant, étaient parmi les milliers de supporteurs venu assister au stade Sylvio Cator à la victoire des Grenadiers [3-1] contre le Nicaragua dans le cadre du premier de deux match de barrage qualificatif pour la Gold Cup 2017 http://www.haitilibre.com/article-20460-haiti-gold-cup-2017-victoire-des-grenadiers-contre-le-nicaragua-[3-1].html



La présence des deux Chefs de l'Exécutif au stade Sylvio Cator, ce jour d'hui, traduit l'infaillible détermination de l'administration Moïse / Lafontant d'apporter un soutien aux diverses filières d'activités à même de renforcer la stabilité politique, la cohésion sociale et l'intégration de la jeunesse.



Se réjouissant de cette victoire bien méritée, nous plaçant en pôle-position pour la Gold Cup 2017 (7 au 26 juillet 2017 au USA), l'Exécutif salue la performance des Grenadiers, tout en les exhortant à tout donner aussi au match retour, mardi 28 mars à Managua, en vue de porter Haïti, une fois de plus, sur le toit du monde.



« Tout au long de son parcours, cette équipe déterminée et passionnée nous aura fait vibrer. Au nom de tous les haïtiens, je tiens à féliciter chacun des joueurs et l'ensemble des cadres techniques, emmenés par l'entraîneur Jean Claude Josaphat, pour nous avoir offert ce succès collectif » a déclaré Le Président Moïse



