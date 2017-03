Haïti - Sports : Engagements de la nouvelle Ministre Régine Lamur





Régine Lamur, la nouvelle Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique (MJSAC), installée dans ses fonctions mercredi par Carmel André Béliard, le nouveau ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, après avoir remercié le Président Jovenel Moïse et le Premier Ministre Jack Guy Lafontant pour lui avoir confié ce portefeuille, consciente de ses lourdes responsabilités a annoncé plusieurs actions visant une politique d’intégration véritable et de valorisation de la jeunesse telles que :



La promotion de l’emploi et de l’épanouissement des jeunes ;



Le coaching et technique et financier des jeunes pour leur permettre de se lancer tôt dans l’entreprenariat ;



Le développement de réseau inter-jeune tant au niveau régional, national et international ;



Le lancement des tables sectorielles sur la jeunesse et d’ne plateforme dénommée « Espace-Jeune ».



Par ailleurs, elle reste convaincue que le sport doit être un vecteur d’intégration, de citoyenneté, d’éducation et d’unité pour la jeunesse. Elle a promis de prendre en compte les volets Sport et Éducation, Sport et Santé, Sport et Cohésion sociale, Sport et Collectivités territoriales et s’est engagée à :



Améliorer et augmenter les infrastructures sportives ;



Encadrer les athlètes ;



Accompagner les fédérations et associations Sportives ;



Doter le secteur des moyens nécessaires à son plein épanouissement en développant une coopération internationale en faveur du sport sous le label de la Diplomatie Sportive.



En outre, Régine Lamur affirme vouloir raviver le patriotisme, l’amour du drapeau et motiver les jeunes à cultiver la fierté nationale, le respect et l’amour d’autrui par le renforcement de l’enseignement du civisme dans le curriculum scolaire et en favorisant les actions communautaires dans les quartiers et les sections communales ».



La Ministre Lamur appelle tous les acteurs du secteur, les cadres et employés du ministère à conjuguer leurs efforts en vue d’assurer le développement de sport, l’épanouissement de la jeunesse et la promotion des valeurs civiques. Reste à savoir si au-delà de ses engagements, elle obtiendra les moyens financiers de sa politique, alors que le MJSAC ne représente actuellement qu’à peine 0.5% du budget national.



En savoir plus sur Régine Lamur :

Avocate et diplomate, Régine Lamur était auparavant conseillère à l’ambassade d’Haïti en République dominicaine ; Ambassadrice itinérante ; Secrétaire technique à la Commission Mixte Bilatérale (CMB) haïtiano-dominicaine et Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire d’Haïti au Panama.



HL/ BF/ HaïtiLibre