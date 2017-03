Haïti - Économie : Jovenel Moïse très intéressé par le Projet Binationale Quisqueya





Vendredi le Président Jovenel Moïse, s'est rendu à Ouanaminthe dans la zone franche frontalière de la Compagnie de Développement Industriel (CODEVI) du Groupe M, dans l'objectif d’en apprendre davantage sur le potentiel que les initiatives de création d'emplois tels que celles initiées par le Conseil Économique Binationale Quisqueya (CEBQ) peuvent générer. http://www.haitilibre.com/article-17192-haiti-rd-developpement-de-la-frontiere-200-000-emplois-sur-10-ans.html



Rappelons que le CEBQ a été formé par un comité de Chefs d'entreprises des secteurs privés haïtiens et dominicains afin de créer un développement durable dans la zone frontalière entre les deux pays, à partir de 4 zones http://www.haitilibre.com/article-16078-haiti-economie-premier-investissement-bilateral-pour-le-developpement-economique-de-la-frontiere.html :



La Zone 1 sera une zone internationale de libre-échange comme une zone économique spéciale, où deux villes (Dajabón et Ounamithe) en seront le pivot, avec le port de Manzanillo comme plateforme d’échange commercial.



La Zone 2 sera pour la production et l'agro-industrie, avec la création de voies de transport en commun pour les produits agricoles.



La Zone 3 sera en charge du stockage d'énergie renouvelable et pour le pompage, en utilisant les eaux de grands lacs de la Caraïbe, Enriquillo et Azuei



La Zone 4 sera une plate-forme consacrée notamment aux festivals internationaux et au développement du potentiel touristique.



La CEBQ travaille avec le secteur privé et des agences gouvernementales des deux pays ainsi qu’avec des membres de la communauté internationale, afin de parvenir à la création de partenariats public-privés.



Fernando Capellan, le président du Group M et l'homme d'affaires Juan Vicini, tout deux dirigeants du CEBQ pour la République Dominicaine, ont expliqué le projet de développement de la frontière en 4 zones, qui devrait créer 200,000 emplois sur 10 ans et comment l’approche de la CODEVI est la plus efficace pour résoudre les problèmes de migration illégales entre Haïti et la République Dominicaine. Ils ont également présenté au Président Moïse leur programme de soutien social « Tita Tipa » ou programme de soins et d'éducation aux enfants,



Au cours de sa visite, le Président Moïse a exprimé sa satisfaction et l'impact positif que cette zone franche a généré dans la ville de Ouanaminthe, déclarant que le Gouvernement haïtien apportera un soutien essentiel aux initiatives de cette nature pour qu'à travers des partenariats public-privé puissent être développées plus de zones frontalières comme suggéré par le CEBQ.



Lors de la visite du Président Jovenel Moïse étaient présent : Luma Demetrus, le maire de Maire de Ouanaminthe, le sénateur Pierre Wanique (Nord Est), la sénatrice dominicaine Sonia Mateo (Dajabón), Ramona Rodriguez, le Gouverneur de Dajabón plusieurs membres de l'administration de la CODEV, ainsi que d'autres fonctionnaires et autorités haïtiennes et dominicaines.



SL/ HaïtiLibre