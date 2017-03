Haïti - FLASH : Sabotage du réseau de l’EDH dans la zone Aéroport-Tabarre





Lundi l’Électricité d’Haïti (EDH) a déploré les actes de détournement de lignes commerciales et industrielles, perpétrés sur son réseau électrique en particulier dans les zones de la commune de Tabarre: Tabarre 27, rue Sol Solon, route Maïs Gâté, Tabarre 36, Tabarre 48, Tabarre 23, qu’elle qualifie de « Sabotage » et informe des conséquences...



« [...] l’EDH informe la population en général que ces actes l’empêchent de garantir aux clients commerciaux et industriels dans la zone Aéroport-Tabarre une alimentation 24h/24.



En effet, certains riverains de Tabarre et de Maïs gâté se sont organisés pour commettre des actes de piratage en détournant les lignes destinées aux grands clients industriels et commerciaux en vue d’augmenter leurs heures d’alimentation. Ces actes regrettables surviennent au moment où l’EDH et ses partenaires ont mis en exploitation une nouvelle sous-station de 115,000 KV à Tabarre http://www.haitilibre.com/article-18387-haiti-edh-une-sous-station-high-tech-a-tabarre.html



L’EDH met en garde tous les saboteurs et complices qu’ils risquent leur vie, celle de la population et celle des techniciens de L’EDH en perpétrant de tels actes. Elle rappelle que ces agissements, peuvent causer des incidents regrettables tels qu’électrocution, chocs électriques, graves et perturbations sur les lignes électriques pouvant entraîner un déclenchement général, des ruptures de conducteurs etc...



Pour mettre fin à de tels actes et rétablir le parcours normal de ses circuits, l’EDH n’hésitera pas à prendre les mesures que de droit avec les autorités compétentes.



L’EDH demande à la population de dénoncer ces actes de sabotage en vue de l’aider à respecter progressivement son programme d’augmentation du nombre d’heures d’alimentation dans la région métropolitaine. »



HL/ HaïtiLibre