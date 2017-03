Haïti - Gold Cup 2017 : Fin du rêve, les Grenadiers éliminés [3-0]





Mardi soir à Malagua au Nicaragua, lors du match retour décisif contre le Nicaragua, nos Grenadiers devant un public acquis à leurs adversaires, alors qu’ils maintenaient un score nul [0-0] depuis plus de 80 minutes, face à une équipe agressive, un score qui les rapprochait de la qualification pour la 14ème édition de la Coupe d’or (Gold cup) 2017, tous les espoirs se sont envolés dans les dernières minutes de jeux dernières où notre sélection nationale a encaissée 3 buts successifs de Juan Barrera (27 ans) sur pénalty à la 82’ [1-0], puis un doublé à la 86 ’[2-0] et 89’ [3-0], mettant fin au rêve haïtien de qualification et permettant de au Nicaragua de se qualifier d’une manière stupéfiante !



BF/ HaïtiLibre