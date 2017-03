Haïti - Santé : Moïse en tournée dans plusieurs centres hospitaliers





Mardi, le Président Jovenel Moïse, accompagné de la nouvelle Ministre de la Santé, le Dr. Marie Greta Roy Clément et du nouveau Ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales, Max Rudolph Saint-Albin, a visité, plusieurs centres hospitaliers en vue de s’enquérir de l’état d’avancement de certains en chantier et des conditions de fonctionnement pour d’autres.



Le Chef de l’État a visité entre autres le Centre hospitalier de Fontamara, à 80% achevé, qui sera destiné aux agents de la Police Nationale d’Haïti (PNH) http://www.haitilibre.com/article-20492-haiti-securite-moise-a-la-graduation-de-la-27eme-promotion-de-la-pnh.html ainsi que le Centre de santé Communautaire et l’Hôpital Notre Dame du Perpétuel Secours, tous deux situés à Bon Repos, dans la commune de la Croix-des-Bouquets et d’autres en construction ou en voie d’achèvement.



À l’issue de sa tournée le Président Moïse a déclaré « La plupart de ces hôpitaux attestent un sérieux problème de ressources humaines. Les équipements souvent disponibles ne disposent pas de techniciens pour les manœuvrer ou les réparer. Certains centre sont achevés, mais l’instabilité politique les a empêchés de fonctionner normalement ».



Jovenel Moïse a réitéré son engagement à travailler en vue de mettre les hôpitaux haïtiens en condition de travail et s’est dit convaincu que l’État et les instances de santé doivent combiner leurs efforts en vue du renforcement du système sanitaire national.



HL/ HaïtiLibre