Haïti - Agriculture : Modernisation du secteur agricole à Fond-des-Blancs





Le « Haïti Christian Development Fund » (HCDF) a reçu une subvention pour commencer à mettre en œuvre des techniques agricoles modernes à Fond-des-Blancs (Commune de l'arrondissement d’Aquin - département du Sud).



Le projet est financé par une subvention de 806,000 dollars américains de la Fondation WK Kellogg située à Battle Creek, Michigan.



Ces améliorations seront réalisées grâce à l'achat de matériel agricole moderne tels que les tracteurs, moissonneuses-batteuses etc... Ces équipements seront utilisés sur les 35 hectares actuels sous la gestion de HCDF ainsi que sur 125 autres hectares de terres adjacent au projet actuel. En fin de compte, la zone ciblée augmentera à 700 hectares couvrant toute la vallée de Lhomond. Cette augmentation sera possible en raison du grand intérêt des agriculteurs locaux dans cette nouvelle approche de l'agriculture, comme en témoigne le projet pilote de HCDF.



Les améliorations incluront la préparation des terres et les nouvelles techniques de plantation, plus de possibilités d'irrigation, de récolte, de transformation et de commercialisation. Une unité d'exploitation mobile sera également utilisée pour les exploitations situées à une plus grande distance de la région de la vallée de Lhomond. L'augmentation de la production sera répartie par une relation de commercialisation existante avec Assesco et d'autres entreprises.



Plusieurs milliers d'élèves de la maternelle à la Philo bénéficieront des produits provenant de la ferme du projet leur assurant au moins un plat chaud par jour.



HL/ HaïtiLibre