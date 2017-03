Haïti - Politique : Installation du Secrétaire d’État aux Finances





Mardi, Jude Alix Patrick Salomon, le nouveau Ministre des Finances et de l’Économie, en présence d’Hérold Étienne, Directeur Général du Ministère, de hauts cadres et des employés du Ministère, a procédé à l’installation de Ronald Décembre, comme Secrétaire d’État aux finances http://www.haitilibre.com/article-20486-haiti-flash-jovenel-moise-procede-a-14-autres-nominations-dont-9-nouveaux-dg.html dont la mission principale sera la réforme des finances publiques et la modernisation des infrastructures financières de l’État.



Spécialiste en administration, il occupait la fonction de Secrétaire d’État aux Finances depuis 2012. Avant son accession à ce poste, il a été Directeur de l’inspection fiscale, Directeur de contrôle budgétaire et Directeur Général adjoint du Ministère de l’Économie. Il a également enseigné la fiscalité et les finances publiques.



Le Ministre Salomon n’a pas manqué de faire l’éloge de Décembre, de ce cadre de grande valeur, fonctionnaire de carrière, évoluant au sein du Ministère depuis plus de vingt-cinq ans.



Dans son allocution de circonstance, après les remerciements d’usages, Ronald Décembre a souhaité pouvoir reprendre son travail de restructuration de l'appareil de l’État soulignant que « l’Administration Générale des Douanes (AGD), la Direction Générale des Impôts (DGI), sont parmi les institutions qui devront profiter de ces réformes ». Ronald Décembre a mentionné certains chantiers et projets qui lui tiennent particulièrement à cœur comme : la loi organique de l’AGD et de la DGI, les codes et tarifs douaniers, la révision des lois sur les propriétés bâties et des droits de fermage. Toutes ces démarches s'inscrivent dans la perspective de l’élargissement de l’assiette fiscale.



Le grand rêve du Secrétaire d’État, serait de rendre autonome le budget national et pour ce faire, il appelle à la collaboration de tous pour engager le pays sur la voie d’une croissance régulière.



HL/ HaïtiLibre