Haïti - Éducation : Lauréats du Concours national d’orthographe





L'Ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, est fière d'avoir parrainé la 3ème Édition annuelle du concours national d'orthographe qui s'est tenue le 24 mars à l'hôtel Karibe. Le Chef adjoint de la mission a.i., M. Thomas, l’ors de cet événement a réitéré l’engagement de l'Ambassade américaine à soutenir les initiatives portant sur l’éducation en Haïti. Nous tenons à féliciter tous les participants et particulièrement les lauréats suivants :



Catégorie 1 – 1ère place : Owen Antoine, Union School

2ème place (triple égalité) : Antonio Compoy, Union School ; Nikolas Vejnovic, Union School et Anais Joyce Lusalusa, Collège Les Oliviers



Catégorie 2 – 1ère place Marven Hall, Morning Star Christian Academy

2ème place (double égalité) : Georgio Sylvestre, Union School et Salle Charles Christina, École chrétienne Quisqueya

3ème place : Bethel N. Amoateng, Étoile du Christianisme



Catégorie 3 – 1ère place Gaétan Lamothe-Goda, Étoile du matin Christian Academy

2ème place : Carter Witthoft, école chrétienne Quisqueya

3ème place: Anthony Meteyer, Union School



Catégorie 4 - 1ère place Hadassa G.B. Joseph, Académie du Pont

2ème place : Kora-Yann N. Blot, Académie du pont

3ème place : Gabriel Kaya René, Académie du Pont



Catégorie 5 - 1ère place : Orlson Aine Joseph, Établissement Saint-Louis de Gonzague

2ème place : Gallhika Charles, Sainte Rose de Lima

3ème place : Arielle Aluc, Institution de Sacré Cœur



HL/ HaïtiLibre