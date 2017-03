Haïti - Politique : Promesses du MHAVE à la diaspora





Mardi, Stéphanie Auguste, la nouvelle Ministre des Haïtiens Vivant à l'Étranger (MHAVE) a déclaré lors de l'installation de Yolette Mengual, la Directrice Générale du MHAVE « [...] le MHAVE entend s’engager dans une nouvelle dynamique de résultats concrets et probants qui devront rehausser la valeur du travail effectué dans ce Ministère.



Aujourd’hui l’existence d’une forte communauté haïtienne vivant à l’étranger soulève beaucoup de défis qui se résument d’une part aux différentes attentes, préoccupations, problèmes et espoir de ces concitoyens et d’autre part, aux actions significatives que pourraient engager les pouvoirs publics en vue de favoriser leur implication dans le processus de développement du pays.



Pour cela, nous n’avons pas de temps à perdre. Nous devons agir vite et bien !



[...] dès cette semaine, nous engageons les préparatifs en vue de la célébration de la Journée Nationale de la Diaspora. Nous comptons faire de cette activité un événement majeur qui lancera un signal clair à nos sœurs et frères de la diaspora. Désormais, ce Ministère travaillera à la réalisation d’actions concrètes qui favoriseront leur intégration dans la vie sociale, politique et économique du pays.



[...] votre arrivée Madame Mengual, dans cette administration, tombe à point nommé car nous aurons besoin de tout votre dévouement et de tout votre dynamisme pour mener à terme les différents objectifs fixés par le gouvernement en faveur de la diaspora. Les lignes directrices des actions du MHAVE inscrites dans la déclaration de Politique Générale du Premier Ministre Lafontant demeureront notre boussole pour orienter toutes les interventions futures de ce Ministère.



[...] la présence de deux femmes à la tête de ce Ministère revêt pour moi un symbolisme puissant de notre contribution à la reconstruction de ce pays. Alors, par notre travail et notre engagement, faisons honneur aux femmes haïtiennes en agissant de sorte que ce symbolisme se traduise en résultats et en efficacité pour une Haïti meilleure [...] »



Dans son intervention, Yolette Mengual a déclaré « [...] Dans la déclaration de Politique Générale du Premier Ministre, qui reflète le projet de société du Président Jovenel Moïse, dès le premier chapitre, l’accent a été mis sur la politique étrangère et les Haïtiens vivant à l’étranger.



En effet, dans nos travaux, nous devrons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aller vers nos compatriotes de l’extérieur afin que ces derniers puissent sentir le désir d’intégrer légitimement la vie politique et économique du pays.



[...] je tâcherai de mettre en application la philosophie du Président “Continuer, Créer et Innover”. Continuer les bonnes actions de l’administration passée; créer de nouvelles stratégies et apporter les corrections nécessaires dans une perspective de bien-être de la population vivant au pays et celle de nos compatriotes qui ont choisir de vivre en dehors du pays.



[...] Nous sommes tous au courant de la situation de ceux qui sont au Brésil, au Chili, en République Dominicaine, aux États Unis, en Europe et dans divers autres territoires du monde entier. Nous avons beaucoup à faire et nous devons nous mettre au travail tout de suite [...] »



