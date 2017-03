Haïti - Politique : Feuille de route des Affaires Étrangères





Dans le cadre des orientations fixées par le Président Moïse, traduites dans des feuilles de route, remises à chaque ministre http://www.icihaiti.com/article-20507-icihaiti-politique-remise-des-feuille-de-route-aux-ministres.html , le Premier Ministre Lafontant rappelle au nouveau Ministre des Affaires Etrangères Antonio Rodrigue que le Président de la République et le Gouvernement font de la politique étrangère une composante importante des politiques publiques qui seront mises en œuvre au cours du quinquennat et lui demande au-delà des missions et du plan du Ministère des Affaires Étrangères et des Cultes, de conduire une diplomatie d’attrait au développement et de rechercher les opportunités permettant au pays de bénéficier d’échanges économiques et commerciaux favorables.



Feuille de route du Ministère des Affaires Étrangères :



« Monsieur le Ministre, dans la mise en œuvre de la politique de mon Gouvernement, je vous confie la mission de conduire les réformes nécessaires au relèvement de nos missions diplomatiques et des services extérieurs de l’État à tous les niveaux.



Dans cette perspective, je vous demande :



- De conduire une politique extérieure qui favorise l’atteinte des objectifs prioritaires de la Nation ;

- D’organiser des concours de recrutement rigoureux pour les personnels diplomatiques et consulaires ;

- De regrouper les représentations diplomatiques en fonction des intérêts supérieurs de la Nation ;

- De consolider les cercles d'amitié et de solidarité, revaloriser les axes de coopération Nord-Sud et Sud-Sud et améliorer la visibilité d’Haïti sur la scène internationale ;

- De dynamiser et renforcer la place d’Haïti dans les organisations internationales et multilatérales ;

- De construire avec nos partenaires des programmes de recherche et de formation dans les domaines de l'agriculture biologique, des biotechnologies, de la santé, de l'éducation ;

- De faire de nos ambassades et consulats de véritables agents de marketing et de promotion des richesses culturelles, artistiques et des produits du pays ;

- D’apprécier et de prendre en compte dans le déroulement de la carrière du personnel diplomatique le Taux d’Investissement Direct Étranger (TIDE) ou le marché dont chaque mission diplomatique permet aux entreprises haïtiennes de bénéficier à l’étranger ;

- De prendre, en support aux ministères compétents, toutes les mesures de concert avec les autorités dominicaines en vue de parvenir à la signature d’un accord global pour le développement des relations économiques et commerciales apaisées et équitables entre les deux pays ;

- De trouver des stratégies innovantes pour traiter les questions migratoires et frontalières ;

- D’avoir des relations apaisées avec la République Dominicaine tout en défendant intelligemment et fermement les haïtiens qui sont en territoire dominicain ;

- De prendre des mesures, de concert avec les organismes compétents, pour garantir la liberté de croyance et le bon fonctionnement des espaces culturels dans le respect des lois de la République, des traditions et de la Paix publique.



Je vous demande d’engager la préparation du Budget 2017-2018 qui devra être approuvé, après arbitrage du Ministère de l’Économie et des Finances, par le Conseil des Ministres et déposé dans les délais légaux requis au Parlement.



Vous aurez aussi la tâche de renforcer la transparence, la lutte contre la corruption et la bonne gestion des biens et deniers publics. Il vous appartiendra d’organiser, de diriger et d’animer les services, équipes et agents de l’Etat placés sous votre responsabilité.



Jack Guy Lafontant, Premier Ministre»



