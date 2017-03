Haïti - FLASH : Arnaque aux visas américains sur internet





Dans un effort conjoint la Police Nationale d’Haïti (PNH), l'Ambassade des États-Unis et le staff de l'Ambassade a travaillé avec Facebook pour supprimer 3 pages qui prétendaient représenter l'Ambassade des États-Unis. Ces profiles frauduleux incluant « Ambassy usa in Haiti » et « Ambassade des Etats unis en Haiti port au prince », promouvaient de faux programmes de visa. Les demandeurs de visa étaient référés à des numéros de téléphone n'appartenant pas à l'ambassade afin de contacter des prétendus employés de l'ambassade.



Ces pages étaient frauduleuses et plusieurs douzaines de citoyens haïtiens ont perdu des centaines de dollars chacun, en transférant de l'argent sur des comptes bancaires conçus aux fins d'escroquerie, et ont été leurrés par des promesses que leur visa serait automatiquement approuvé pour un programme de formation ou des opportunités pour des bourses d'études.



L'ambassade voudrait rappeler aux demandeurs de visa les informations suivantes:



« - Les frais pour les visas américains ne sont jamais payés à Western Union ou par transferts bancaires. La seule façon de payer les frais du visa non-immigrant (tourisme) est de le faire directement à l'une des succursales de la Sogexpress, qui est autorisée en ce sens.



- L'Ambassade des États-Unis en Haiti n'utilise jamais WhatsApp pour communiquer avec les demandeurs de visa.



- Les entrevues ne sont jamais conduites par téléphone et les employés du Consulat ne peuvent faire aucune promesse de visa sans qu'il n'y ait personnellement une entrevue avec un consul.



Le meilleur moyen de s'informer sur le processus d'obtention de visas est de visiter le site internet www.ustraveldocs.com/ht/index.html?firstTime=No Ce site est le seul et unique qui donne les informations authentiques sur le processus pour prendre un rendez-vous et pour payer les frais d'application. Les demandeurs de visas doivent se fier uniquement à ce site internet qui fournit les informations officielles sur le processus de demande de visa.



La page Facebook officielle de l'Ambassade des Etats-Unis est : https://www.facebook.com/USEmbassyHaiti



L'Ambassade dispose d'une page additionnelle dédiée aux citoyens américains en Haïti, https://www.facebook.com/PaP.ACS.



L'Ambassade des États-Unis travaille quotidiennement pour combattre les fraudes ayant rapport aux demandes de visas et qui ciblent les citoyens haïtiens. Si vous recevez un appel qui s'avère une potentielle arnaque pour des visas, n'envoyez jamais de l'argent. Contactez l'Ambassade des Etats-Unis immédiatement à : papfraud@state.gov »



HL/ HaïtiLibre