Haïti - Éducation : Bientôt un Institut des Hautes Études en Gouvernance





L’Institut des Hautes Études en Gouvernance (IHEG), créé par un groupe de Nord américains, dirigé par Wilson Saintelmy, canadien d’origine haïtienne, ouvrira à l’automne 2017 en Haïti, sur le site de l’hôtel El Rancho, un Centre universitaire bilingue de haut niveau à Port-au-Prince, qui offrira des programmes pour les gestionnaires privés et publics.



L’IHEG sera composé de trois écoles qui offriront des programmes [aux normes internationales] aux divers cycles universitaires : Droit canadien et anglo-américain, Management et Gouvernance publique.



L’étudiant devra suivre des cours dans toutes les écoles et devra terminer sa formation par un programme d’échange obligatoire inter-université d’au moins une session en Amérique du Nord ou dans les Caraïbes.



Les professeurs proviendront pour du Canada, des États-Unis, de la France, de l’Allemagne, de la Suisse et de la Belgique avec l’agrément de fonctionnement de la Direction de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (DESRS) du Ministère de l’Éducation Nationale.



PI/ HaïtiLibre