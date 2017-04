Haïti - Agriculture : Moïse en tournée de chantiers dans la Vallée de l'Artibonite





Jeudi, le Président Jovenel Moïse, a réalisé une tournée dans la Vallée de l'Artibonite dans le but d'évaluer l'avancement des travaux de réhabilitation et de curage de canaux lancés dans diverses communes de ce département.



Accompagné, entre autres, du Sénateur Carl Murat Cantave, de Franco Jean Pierre, Directeur Général de l'Organisme de Développement de la Vallée de l'Artibonite (ODVA) et de plusieurs cadres de cette institution, Jovenel Moïse s'est d'abord rendu dans la localité de Canneau pour évaluer l'état du barrage qui irrigue 90% de la Vallée de l'Artibonite dont les travaux de réhabilitation afin d'améliorer son rendement devraient être lancés prochainement.



Le Chef de l’État a ensuite, visité le tronçon de route de 7km récemment réhabilité, reliant la commune de Liancourt à la localité de Drouet qui va faciliter les déplacements des cultivateurs de la zone.



Il s’est rendu par la suite à la centrale hydroélectrique de Drouet où il a effectué une visite de prospection de potentiel, dans ce qui était initialement une centrale d'irrigation par pompage.



Le Président Moïse a conclu sa tournée par la visite des travaux de curage mécaniques en cours dans le canal de Coursin (14 km) qui irrigue 3,000 ha et celui de Faussé Naboth Est (15.5 km) qui irrigue 1,500 ha de terre.



Jovenel Moïse s’est dit satisfait des avancées des chantiers et a rappelé que ces actions ne constituent qu'une entrée en matière dans le cadre d'un projet bien plus ambitieux qui doit officiellement débuter le 1er mai prochain, dans le cadre de la Caravane du Changement, et qui comprend entre autres : le curage de 197 km de drains, de 87 km de canaux d’irrigation et la réparation de près de 100 km de route...



HL/ S/ HaïtiLibre