Haïti - France : Vers une relance de l’agriculture dans le Sud





Après le passage de l’ouragan Matthew en Haïti, le 4 octobre 2016 et les interventions de secours d’urgences, l’aide s’oriente désormais vers une relance durable de l’agriculture dans le Sud d'Haïti, à laquelle vont contribuer l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Union européenne grâce au Programme de Sécurité Alimentaire SECAL.



Ce Programme de 16,2 millions d’euros, appuyait déjà les producteurs du Sud en soutenant les filières maïs, haricot et la réhabilitation des systèmes d’irrigation. Le Ministère de l’Agriculture en Haïti en collaboration avec l’AFD et l’Union européenne a décidé de réorienter les actions de ce Programme afin de répondre aux besoins urgents des agriculteurs.



Dès novembre 2016, les semences locales de haricot, le labour et les intrants ont été subventionnés et le curage des canaux assuré par l’emploi des associations d’irriigation locales. Ces actions ont contribué à soutenir le relèvement des populations mais aussi a assurer le bon fonctionnement des canaux d’irrigation pour la campagne d’hiver.



Après cette phase « d’urgence », l’année 2017 marque le début d’une relance du secteur agricole dans le Sud. Le programme SECAL, grâce à 1 millions d’euros supplémentaire de l’AFD et de 4 millions d’euros de la délégation de l’Union européenne, prévoit d’intervenir sur différents secteurs clés dans le département du Sud jusqu’en mai 2019.



Ces fonds supplémentaires permettront non seulement de poursuivre l’appui sur deux campagnes agricoles auprès de 2,000 producteurs, mais également d’investir dans la transformation locale du maïs et de distribuer des petits ruminants (ovins, caprins, porcins) auprès des ménages les plus touchés.



En parallèle, des aménagements seront réalisés pour assurer la protection des canaux face à l’érosion des berges qui permettront par le même temps d’employer de la main d’œuvre locale. Enfin, les associations d’irrigants continueront d’être renforcées, prérequis à la gestion autonome paysanne des systèmes d’irrigation.



HL/ HaïtiLibre