Haïti - FLASH : Un piratage plonge la zone métropolitaine dans le noir





L'Électricité d'Haïti (EDH) s'excuse auprès de sa clientèle de la zone métropolitaine pour la coupure prolongée survenu le jeudi 30 mars vers 6h00 p.m. qui a privé d’électricité toute la zone métropolitaine pendant la première partie de la soirée.



« Cette coupure est le résultat d'actes de vandalisme perpétrés par des individus qui ont causé un court circuit majeur dans la zone de Mirebalais sur la ligne de transport Péligre / Port-au-Prince avec des câbles nus. Cet acte a engendré un déclenchement général [...] Nos ingénieurs et techniciens ont pu rétablir en soirée plusieurs circuits [...]



L'EDH met en garde tous les saboteurs et complices qui risquent leur vie, celle de la population en perpétrant ces actes malhonnêtes, que leurs agissements irresponsables sont condamnables et seront punis conformément aux dispositions de la loi. »



L'Électricité d'Haïti rappelle que le piratage de ses lignes de transport d’électricité, perturbent ses efforts pour garantir à la clientèle une alimentation fiable et affecte d’autre part le développement d’Haïti.



HL/ HaïtiLibre