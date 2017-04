Haïti - Éducation : Préparation des épreuves d'évaluation de la 7ème AF





Hier samedi à Jacmel, a pris fin un atelier de trois jours, organisé par le Ministère de l’Éducation Nationale, consacré à la finalisation du test d'évaluation de la 7e Année Fondamentale, dans la perspective des évaluations prévues en mai prochain.



Une vingtaine de cadres de la a Direction d’Appui à l’Enseignement Privé et du Partenariat (DAEPP), de la Direction du Curriculum et de la Qualité (DCQ) et de la Direction de la Planification et de la Coopération Externe (DPCE), 2 inspecteurs, 3 enseignants et un Directeur de lycée ont participé à cet atelier.



Au cours de cet atelier, les participants ont analysé la performance des élèves et le niveau de difficulté des questions des pré-tests en mathématiques, communication créole et français, administrés dans 5 écoles dans la région métropolitaine le 8 mars dernier, afin d’améliorer les questionnaires.



Le 16 mai prochain, une phase pré-pilote sera lancée et 3,000 élève de 7e Année Fondamentale (AF) dans 60 écoles administrées publiques et privées à l'échelle nationale passeront cette évaluation. Les résultats obtenus devraient permettre d'améliorer encore les questionnaires et les standardiser avant de les soumette à un échantillon d'élèves plus important et plus représentatif.



Rappelons que contrairement aux examens officiels, cette initiative du Ministère de l’Éducation, cherche à évaluer les élèves, le travail des enseignants et la qualité réelle du processus d’apprentissage. Ces évaluations (sans note) permettront d'identifier les problèmes et d’inciter des prises de décisions en vue d'une meilleure gouvernance du système.



Notez que parallèlement le 16 mai, plus de 100,000 élèves de la 4ème AF seront évalués en mathématiques, communication créole et français.



