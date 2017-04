Haïti - Social : 11 migrants haïtiens abandonnés par un «coyote» au Nicaragua





Dimanche matin, un passeur (Coyote), qui s’était engagé à les conduire à la frontière avec le Honduras, a abandonné à Diriamba, département de Carazo (Nicaragua), 11 migrants d'Haïti (5 adultes et 6 enfants), sur la rivière de la communauté de Ceniza, près de la route de la station balnéaire de La Boquita.



Peu avant midi, la police nationale s'est rendue sur place et a conduit les migrants au poste de police de Casares et La Boquita, pour recueillir les informations et les identifier avant de les transférer à Jinotepe, Carazo. La police a assuré qu'elle offrait une protection aux 11 haïtiens qui, à la recherche de meilleures conditions de vie avait quitté leur pays d’origine.



Jusqu'à présent « le coyote », n'a pas été arrêté ni identifié. La police n'a pas fourni plus d'informations sur les haïtiens et s’est refusée à commenter les enquêtes qu'elles mènent sur « les coyotes » qui abandonnent des migrants, une pratique courante...



L'an dernier, dans le département de Carazo qui sert de corridor de transit aux migrants, qui tentent de rejoindre comme destination finale la frontière des États-Unis, la police nicaraguayenne a récupéré plusieurs groupes de migrants illégaux en provenance d'Afrique et d'Haïti, qui avaient été abandonnés à leur sort et dépouillés de leurs biens, par des passeurs sans scrupule.



SL/ HaïtiLibre