Haïti - Politique : Des organisations de la Société Civile s'opposent à l'exploitation minière en Haïti





Dans une note, des représentants d’organisations de la Société Civile de protection des droits humains : le Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), la Plateforme des Organisations Haïtiennes des Droits Humains (POHDH), le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) et la Commission nationale épiscopale justice et Paix (CE-JILAP) s'opposent à l’exploitation des ressources minières métalliques en Haïti.



Se référant à l’énoncé de politique générale du Premier Ministre, Jack Guy Lafontant où est question d’un « nouveau projet de loi qui réglementera et permettra l’exploitation des mines tout en minimisant des impacts négatifs sur l’environnement » ces organisations affirment « que les autorités haïtiennes sont en train de berner la population. »



« C’est une mauvaise propagande de faire croire que l’exploitation des mines peut être un facteur de développement économique pour le pays. Car, les expériences antérieures ont montré que les activités d’exploitation des mines métalliques n’ont fait qu’augmenter les misères des gens, engendrer des épidémies et provoquer des phénomènes tels que la dégradation environnementale et la migration, » a dénoncé Alermy Piervilus, Secrétaire exécutif de POHDH.



Ces organisations ont adressé à l’État un ensemble de recommandations très hostiles à l’exploitation de mines métalliques au pays dans lesquelles elles avertissent le nouveau gouvernement et les parlementaires « des conséquences dévastatrices de l’exploitation des mines métalliques sur l’environnent et les habitants des communautés concernées ». Elles en exhortent le Ministère de l’Environnement et les autres ministères concernés par la question, de doter le pays d’une politique de protection de l’environnement, adaptée et appliquée à la réalité haïtienne, avant de poursuivre tout processus d’exploitation minière au pays.



HL/ PI/ HaïtiLibre