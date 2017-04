Haïti - FLASH : Feuille de route de la Ministre de la Diaspora





Dans le cadre des orientations fixées par le Président Moïse, traduites dans des feuilles de route, remises à chaque ministre http://www.icihaiti.com/article-20507-icihaiti-politique-remise-des-feuille-de-route-aux-ministres.html , le Premier Ministre Lafontant demande à la Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger Mme Stéphanie Auguste, de conduire les réformes nécessaires devant faciliter la pleine intégration de la diaspora dans les affaires du pays. Dans cette perspective, je vous demande de conduire les actions suivantes :



Feuille de route de la Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger :

« - Travailler avec les organismes compétents à l’élaboration du projet de loi consacrant la participation active des membres de la diaspora à la vie politique du pays ;

- Élaborer et mettre en œuvre le document de politique d’engagement de la Diaspora dans le développement économique et social d’Haïti ;

- Rédiger de concert avec le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), le Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI) et les autres acteurs concernés, le document “Stratégie d’attraction des Investissements de la Diaspora en Haïti”.

- Mettre en œuvre une politique d’intégration des cadres qualifiés de la diaspora au sein de l’Administration Publique ;

- Travailler avec les institutions compétentes afin de permettre à la Nation de tirer profit des compétences de la diaspora en développant des programmes de retour pour les haïtiens retraités désirant se réinstaller et investir dans le pays ;

- Travailler avec les organismes compétents pour étendre les avantages fiscaux et douaniers du code des investissements à tout investisseur haïtien de la diaspora qui souhaite réaliser des investissements d’une certaine importance en Haïti pour éviter la double imposition ;

- Mettre en place des dispositifs incitatifs pour porter, chaque année, au moins 30% des jeunes haïtiens diplômés à l’étranger à revenir travailler au pays ;

- Mettre en œuvre des mécanismes encourageant la transmission des savoir-faire professionnels de la diaspora ;

- Développer des stratégies, des mécanismes institutionnels et financiers pour faciliter des investissements de la diaspora, notamment dans le secteur du logement ;

- Utiliser la diaspora comme actif stratégique en vue de promouvoir les produits haïtiens et à l’étranger ;

- Attirer les capitaux, la technologie et l’expertise intellectuelle de la diaspora ;

- Prendre des mesures pour s’assurer du succès du programme “Champions de la Diaspora” ;

- Encourager les haïtiens de haut niveau de compétence ayant acquis des expériences pointues dans les entreprises et laboratoires occidentaux, à rentrer en Haïti pour aider à mettre à niveau la technologie haïtienne et définir des stratégies pour la conquête de marchés extérieurs.



Je vous demande d’engager la préparation du Budget 2017-2018 qui devra être approuvé, après arbitrage du Ministère de l’Économie et des Finances, par le Conseil des Ministres et déposé dans les délais légaux requis au Parlement.



Vous aurez aussi la tâche de renforcer la transparence, la lutte contre la corruption et la bonne gestion des biens et deniers publics. Il vous appartiendra d’organiser, de diriger et d’animer les services, équipes et agents de l’État placés sous votre responsabilité.



Jack Guy Lafontant, Premier Ministre. »



