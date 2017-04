Haïti - Social : Le programme «Kore Lavi» prolongé de 2 ans





Afurika Juvenal, le Directeur du Programme d’assistance sociale « Kore Lavi », qui vise à réduire l’insécurité alimentaire et la vulnérabilité, tout en prévenant la malnutrition infantile, financé par le Gouvernement américain via l’Agence américaine pour le développement international (USAID) a annoncé la prorogation du Programme pour 2 ans.



Rappelons que le Programme Kore Lavi » lancé en septembre 2013, véritable filet de sécurité sociale en Haïti, est le résultat d’une plaidoirie faite à Washington D.C., par Sophia Martelly à l’été 2012. Ce programme d’une durée initiale de 4 ans, a eu un impact direct sur plus de 18,000 ménages à travers la fourniture d’aide sociale mensuelle via une plateforme électronique (bon alimentaire pour l’achat de produits exclusivement locaux) et 205,000 personnes à travers des interventions en santé maternelle et infantile et la nutrition dans 16 communes exposées à l’insécurité alimentaire, réparties dans 5 départements : Centre, de l’Artibonite, du Nord’Ouest, du Sud-Est et de l’Ouest.



Le Directeur Juvenal a souligné que le Consortium d’ONG, qui gère ce programme en Haïti, va en profiter de cette prorogation pour renforcer le transfert des connaissances à l’État haïtien, pour lui permettre de prendre le contrôle et la relève de ce programme à terme.



Selon Laurore Antoine, le Coordonnateur technique du volet sécurité alimentaire de « Kore Lavi », près de 9 millions de dollars ont déjà été injectés dans les communes ciblées depuis le lancement du programme.



S/ HaïtiLibre