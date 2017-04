Haïti - AVIS : Nouvelles adresses des bureaux de l’ONI (région métropolitaine)





La Direction Générale de l'Office National d'Identification (ONI) avise le public que certains de ses Bureaux Communaux, particulièrement ceux de la région métropolitaine de Port-au-Prince, ont changé d'adresse.



« Liste et localisations des Bureaux concernés :



- Port-au-Prince : 56, rue Lamarre, à côté du Tribunal de Paix ;

- Port-au-Prince : rue Joseph Janvier (Grand-rue) local Viva Rio ;

- Cité-Soleil : local Tribunal de Paix de Cité-Soleil ;

- Pétion-ville : local OAVCT (livraison des Cartes d’Identités Nationales - CIN) ;

- Pétion-ville : local DGI (enregistrement des citoyens et mises à jour) ;

- Carrefour : local Mairie de Carrefour ;

- Tabarre : local Mairie de Tabarre.



Par ailleurs, en attendant les travaux d'aménagement du nouveau Centre de réception et de livraison de documents d'identité de Delmas, les citoyens de cette commune peuvent se faire enregistrer, effectuer des mises à jour de leur CIN ou les récupérer au local de l'ONI situé à la rue Joseph Janvier (Viva Rio) où ils seront provisoirement pris en charge.



La Direction Générale de l'ONI rappelle à la population qu'elle peut maintenant obtenir un certificat d'identité et effectuer des mises à jour sur leur CIN dans tous les Bureaux Communaux de l'ONI ouverts dans les 145 communes du pays.



La Direction Générale de l'ONI remercie la population pour sa patience et sa compréhension, tout en continuant à travailler pour améliorer ses services. »



HL/ HaïtiLibre