Haïti - RAPPEL : Étapes préliminaires pour les aspirants policiers





Le recrutement pour devenir policier se fait conformément aux directives en matière de recrutement, en vigueur depuis 1999. Il s’agit en l’occurrence des directives 062 et 064 qui décrivent clairement les procédures d’intégration dans la police.



Le processus de recrutement est permanent. Tout aspirant policier, quel que soit son sexe, peut faire acte de candidature dans l’un des 16 commissariats répartis à travers le pays, à savoir 6 dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et 10 dans les chefs-lieux des départements.



Critères de sélection des dossiers :



- Le postulant doit :



a) Être de nationalité haïtienne ;

b) Être âgé d’au moins 18 ans et 30 ans au plus, au moment de l’inscription ;

c) N’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante ;

d) Avoir une taille d’au moins 1,67 m pour les hommes et 1,60 m pour les femmes ;

e) Avoir au minimum un niveau intellectuel équivalent à la 9ème Année Fondamentale.



- Pièces requises :



a) L’original et une photocopie de l’acte de naissance ou de l’extrait des archives ;

b) L’original et une photocopie du (ou des) diplômes scolaires, universitaires ou professionnels ;

c) Un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;

d) Un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé par le ministère de la santé publique ;

e) Quatre photos d’identité récentes et identiques.



HL/ HaïtiLibre