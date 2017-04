Haïti - Économie : Résultats économiques mitigés au premier trimestre fiscal





L'Indice Global de l'Indicateur Conjoncturel d'Activité Economique (ICAE), base 100 en 2007-2008, a atteint 143.5 au cours du premier trimestre de l'exercice fiscal 2016-2017 (Octobre - Décembre 2016), contre 142.6 comparativement au premier trimestre de l'exercice précédent, accusant ainsi une faible croissance en glissement annuel de 0.6 %. Ce léger résultat est résulte de la décroissance du secteur Primaire alors que les secteurs : secondaire et tertiaire, ont connu une certaine progression.



Secteur Primaire :

Au premier trimestre, l'ICAE du secteur primaire a connu une décroissance de - 6.5 % au premier trimestre fiscal, en comparaison de la même période de l'exercice précédent où il enregistrait une forte augmentation + 7.3 %. Cette contreperformance est consécutive aux baisses de la branche agricole (-6.2 %) et des activités extractives (-18.2 %).



La régression de l’indice du secteur agricole de - 6.2 % en rythme annuel, s'expliquerait selon la Coordination Nationale de Sécurité Alimentaire (CNSA) par une réduction de près de 33 % des capacités de production agricole dans les départements les plus affectés par l'ouragan Matthew au moment de la campagne d'hiver.



La forte décroissance de l’indice des Activités Extractives au premier trimestre de - 18.2 % en rythme annuel, contrairement à la hausse de + 5.5 % de la même période de l'exercice précédent, est imputable à la chute des activités de la construction.



Secteur Secondaire :

Au premier trimestre, l’ICAE du secteur secondaire a enregistré un fort ralentissement du rythme de croissance + 1.4 % en glissement annuel contre + 6.6 % de la même période de l'exercice précédent. Cette faible croissance résulte surtout du comportement à la hausse des industries manufacturières dont l’indice est passé à 179.1 au premier trimestre contre 176.6 lors de la même période de l'exercice précédent. Cette variation positive résulte du comportement des branches constituant le secteur manufacturier. En effet, les sous-branches Alimentation et Boissons, Papier, Edition et Imprimerie et Minéraux non Métalliques ont évolué à la hausse; par contre, les autres sous-branches : le Textile, les Produits Chimiques, et les Ouvrages Métallurgiques ont accusé une tendance baissière.



L’indice de la branche Construction, au premier trimestre a connu une diminution de 3.1 %, en glissement annuel, contrairement à la hausse de 10.6 % enregistrée lors de la même période de l'exercice précédent. Cette tendance négative est compatible avec la baisse de la consommation de certains matériaux de construction et de la main d'oeuvre, observée pour ce trimestre.



Secteur Tertiaire :

Au premier trimestre, l’ICAE du secteur tertiaire évalué à 145.7 a affiché un glissement annuel modéré de +1.2 %. Cette évolution traduit une baisse du rythme de croissance, tenant compte de la hausse de 4.5 % enregistrée au cours de la même période de l'exercice précédent. À l'exception des Services d'Intermédiation Financière, l'accroissement de ce trimestre est supporté par l'ensemble des branches rattachées au secteur tertiaire.



L’Indice de la branche Commerce au 1er trimestre a connu, en rythme annuel, une faible remonté de + 0.4 %, comparativement au 1er trimestre de l'exercice précédent où le taux de croissance s'établissait à + 2.3 %. La faible hausse observée provient du comportement différencié des composantes de cette branche. Le commerce informel a augmenté, tandis que le commerce formel a plutôt régressé.



L'Indice de la branche Restaurant et Hôtel a enregistré une croissance, en glissement annuel, de + 9.3 % au premier trimestre, contrairement à une baisse de -15.5 % enregistrée au cours de la même période de l'exercice précédent.



L’indice de la branche Transports et Communications a crû de + 2.5%, au 1er trimestre contre + 8.1 % au 1er trimestre de l’année précédente.



L’indice des activités d'Intermédiation Financière a accusé une baisse de - 7.5 % au premier trimestre comparativement à une hausse importante de + 16.2 % enregistrée au premier trimestre de l'exercice précédent. Cette diminution est liée particulièrement à une baisse des « Autres Revenus » du sous secteur des banques commerciales.



HL/ HaïtiLibre