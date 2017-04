Haïti - Actualité : Zapping...





Carburant et cartes de téléphone sous contrôle au Gouvernement :

Sous l’administration Moïse-Lafontant l’octroi de quotas de carburant et de cartes de téléphone aux fonctionnaires ou directeurs de l'Administration publique sera strictement réglementé pour l’exercice fiscal 2016-2017. Un quota maximum de 30 gallons de carburant par mois est accordé aux cadre de l'Administration publique.



32,000 enfants dans les orphelinats ont des parents !:

« Parmi les enfants mineurs placés en orphelinat sur le territoire national, les parents de plus de 32,000 d’entre eux sont toujours vivants [...] » a affirmé le Dr Elie Thélot, Président du Comité National de Lutte contre la Traite des Personnes (CNLTP).



Le Colonel Daniel nouveau DG à la défense :

Hervé Denis, le Ministre de la Défense en présence de cadres du Ministère et d'autres grandes personnalités, dont le lieutenant-Général Hérard Abraham, a installé le Colonel Louis Marcelin Danie comme Directeur Général du Ministère. il remplace à ce poste le Directeur sortant Jacques Souverain.



Vie Parlementaire :

Mardi les parlementaires dans les deux chambres étaient au travail :



Au Sénat :

2 décrets ont été ratifiés et sont devenu des lois le Décret portant sur les renseignements préalables concernant les voyageurs et le Décret sur la création de la Direction Nationale du Livre.



Par ailleurs, le Sénateur Hervé Fourcand (PHTK) a fait le dépôt pour étude en commission, d’une proposition de loi fixant le régime juridique des énergies renouvelables en Haïti.



À la Chambre des députés :

Les élus ont voté un projet de loi du Député de Jacmel Kétel Jean Philippe (OPL) portant sur la reconnaissance et la validation des acquis de l’expérience professionnelle.



Par ailleurs, le Député de Tabarre Caleb Desrameaux (VERITE) a fait le dépôt pour étude en commission d’une proposition de loi portant sur le libre accès à l’information.



Son collègue le Député de Terre-Neuve, Jacques Dulaurier (AAA) a fait le dépôt pour étude en commission d’une proposition de loi portant sur la création, l’organisation et le fonctionnement de l’Institut médico-légal.



Invitation : Fête des orchidées :

Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017m au Karibe Hôtel. Johanne Buteau organise la fête des Orchidées « Orchid Extravaganza » Venez admirer des centaines d'orchidées, certaines rares, d'autres plus faciles à trouver et à entretenir. La sélection d’orchidées 2017 sera présentée par des boutiques de fleurs, des collectionneurs, des horticulteurs et des vendeurs professionnels.



