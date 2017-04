Haïti - Agriculture : Moïse visite l’usine de transformation de tomates SHAISA





Jeudi à Santo 25, le Président Jovenel Moïse, accompagné des députés Jean Willer Jean (Croix-des-Bouquets) et Jean Wilson Hippolyte (Léogâne), a visité, l’usine agro-industrielle de transformation de tomates SHAISA, pour évaluer d’une part l’infrastructure et la capacité de production de l’entreprise et apporter d’autre part son soutien aux efforts de relance de la production nationale.



Après une visite guidée des lieux, il s’est adressé aux ouvriers de l’usine « Ma présence dans cette usine de transformation entre dans le cadre de ma vision d’une Haïti autonome sur le plan alimentaire. La création d’emplois est une étape incontournable dans le processus de redressement de l’économie nationale et il ne peut y avoir de création d’emplois en dehors de la relance de la production nationale. »



Tout en exprimant son ambition de faire de cette usine, l’une des plus modernes de la Caraïbe, le Président Moïse a dit miser sur un partenariat public-privé pour renforcer le secteur agricole et offrir de nouvelles opportunités d’affaires susceptibles de mettre en valeur les zones de production agricole du pays.



Georges Cassis, le Directeur Général de SHAISA a vivement remercié le Président Moïse pour son engagement à renforcer le milieu de l’agro-industrie au pays et affirmé vouloir travailler de concert avec le gouvernement afin d’élargir le champ de production de l’usine et être plus performant sur le terrain.



HL/ HaïtiLibre