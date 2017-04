Haïti - Matthew : L'assistance américaine dans le Sud, dépasse les 100 millions de dollars





Suite au passage de l’ouragan Matthew en octobre 2016, les États-Unis ont fourni jusqu’à présent, plus de 100 millions de dollars pour les interventions d'urgence et les efforts de redressement en cours dans le Grand Sud d’Haïti. Cela inclus 11.3 millions de dollars du Département Américain de la Défense et 90 millions de dollars de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID)



6 mois après le passage de l’ouragan Matthew, le Chargé d'Affaires de l'Ambassade des Etats-Unis en Haïti, Brian Shukan, s'est rendu dans le Sud du pays pour évaluer l'assistance de l’USAID, visant à supporter la réponse et le redressement dans la région. Les États-Unis sont le plus grand donateur dans les interventions d'urgence suite au passage de Matthew, pour avoir fourni une aide humanitaire évaluée à date à plus de $101.3 millions, laquelle a été distribuée à travers plus de 20 organisations locales et agences de l'Organisation des Nations-Unies (ONU).



Shukan a visité l'école Charles Lassègue, laquelle a bénéficié d'une aide d'urgence, à Boudet, une localité de la ville des Cayes. En partenariat avec l'UNICEF, 50 écoles de la région ont été réparées et décontaminées, et reçu des meubles et du matériel éducatif pour environ 45,000 élèves et 1,000 enseignants. La toiture de l'école Charles Lassègue a été réparée, et l'institution a reçu du mobilier scolaire et des fournitures. Les étudiants de l'école ont également reçu un soutien psychosocial alors que les enseignants ont bénéficié de sessions de formation.



Dans la commune des Coteaux, le Chargé d'Affaires a visité le Programme « Build Back Safer », une initiative de l'USAID, implémentée par « Catholic Relief Services » (CRS). Le programme permet aux communautés de réparer leurs maisons endommagées en utilisant des techniques de construction améliorées avec l'accompagnement de techniciens et de charpentiers certifiés et agréés en construction. « Build Back Safer » opère également dans d'autres zones avec d'autres partenaires notamment Medair, J/P RHO et ACTED et devrait assister environ 6,000 ménages à travers la région Sud.



La sécurité alimentaire est une préoccupation majeure pour l'assistance américaine et Shukan en a profité pour visiter des zones où les petits agriculteurs reçoivent des bons de paiement pour acheter des semences de qualité. Le soutien de l'USAID vise à répondre aux besoins alimentaires immédiats ainsi qu'à la reprise de l'agriculture à moyen terme. L'USAID finance un consortium d'Organisations Non-Gouvernementales (ONG), dirigé par la CARE pour effectuer des transferts de fonds pour supporter les besoins mensuels de plus de 85,200 ménages affectés dans les départements de la Grand'Anse, des Nippes et du Sud. L'USAID a également financé la distribution de semences de « pois-Congo » et d'haricots noirs à rendement élevé, ainsi que des semences améliorées de maïs.



Dans son allocution de circonstance, le Chargé d'Affaires Shukan a souligné le soutien continu des États-Unis aux régions affectées, et a salué les efforts des communautés à se remettre d'elles-mêmes de la situation: « Nous étions là pendant l’urgence et nous continuerons à travailler, non seulement pour assister dans le redressement, mais également pour accompagner les efforts de récupération et de réduction des risques qui pourraient affecter les vies et les sources de revenus dans le futur ».



HL/ HaïtiLibre