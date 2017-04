Haïti - Politique : Les Îles Cayimites, bientôt une nouvelle commune





Jeudi, les sénateurs ont adopté en première lecture, la proposition de loi déposée en août 2016, par l’ex-sénateur de la Grande-Anse, Andris Riché, créant la commune des Iles Cayemites. Les sénateurs ont suivi la recommandation de la Commission sénatorial « Intérieur, collectivités territoriales, développement frontalier et aménagement du territoire » chargée de l’examen de ce projet de loi, qui dans son rapport recommandait à l’Assemblée de donner un vote favorable à ce projet de loi « [...] considérant l’incapacité de la commune de Pestel, de laquelle dépendent les Iles Cayemites, à fournir des services de base à la population de cette localité, et en tenant compte de la volonté manifeste de la population des Îles à acquérir son autonomie administrative et financière, la commission de l’Intérieur, des Collectivités territoriales, du Développement frontalier et de l’Aménagement du territoire recommande à l’Assemblée sénatoriale de donner un vote favorable à ce projet de loi en vue d’élever les Îles Cayemites au rang de commune ».



Ce projet de loi sera transmis à la Chambre basse, qui devra à son tour se prononcer et ratifier dans les mêmes termes avant qu’il deviennent une loi après publication par l’Exécutif dans le journal officiel le Moniteur. En cas de modifications, le projet retournera au Sénat pour être de nouveau ratifier dans les mêmes termes (navette).



En savoir plus sur les îles Cayemites :

Les Cayemites sont situées au sud du Golfe de la Gonaïve, à environ 35 km à l'Est de Jérémie, dans le département de Grand’Anse, constituent la 6ème section communale de la Commune de Pestel.. Les Cayemites sont un ensemble de deux îles la grande Cayemite à l'Est et la petite Cayemite à l'Ouest, qui représentent une superficie totale de 51,29 km2 et une population estimée autour de 10,000 habitants. Les Cayemites possèdent un tribunal de Paix, un Centre de santé et 3 écoles nationales. Les principales activités de la population sont la pêche, l’élevage et l’agriculture.



HL/ HaïtiLibre