Haïti - Tourisme : Vers l’ethno-tourisme et le tourisme de mémoire





Mercredi l’artiste haïtien Erol Josué, Hougan et Directeur Général du Bureau National d’Ethnologie (BNE) accompagné de son Directeur technique, Jerry Michel et de la danseuse et chorégraphe Mme Linda François, a rencontré Mme Colombe Emilie Jessy Menos, la Ministre du Tourisme en vue de promouvoir l’ethno-tourisme et le Tourisme de mémoire dans certaines régions du pays



Au cours de cette réunion plusieurs points ont été abordés notamment les perspectives du BNE et les nouveaux défis qu’il pourrait relever avec la collaboration du Ministère du tourisme.



La Ministre Menos a clairement manifesté son enthousiasme face aux idées d'Erol Josué et au chaleureusement félicité le travail déjà accompli. Elle exprimé son soutien et s’est dit ouverte à un partenariat avec le BNE, notamment dans la promotion de l’ethno touriste. Le Département de l’Artibonite pourrait être, a priori, la zone pilote pour le développement de ce type particulier de tourisme en Haïti.



En savoir plus sur le BNE :

Le Bureau National d’Ethnologie (BNE) est une institution transversale qui est concernée par différents aspects de la vie de la nation. Que ce soit l’histoire, la culture ou encore le tourisme, le BNE, « laboratwa syans pèp la » apporte sa pierre au renforcement de l’édifice culturel haïtien connu pour sa richesse et sa diversité.



Lire aussi :

