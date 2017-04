Haïti - FLASH : La BRH limite les transactions bancaires en dollars américains





Georges Henry Fils, Vice-gouverneur de la Banque de la République d'Haïti (BRH) informe que la BRH a injecté Jeudi 6 avril, 10 millions de dollars américains sur le marché des changes.



La BRH avise « que les Banques Commerciales, les Banques d'Épargne et de Logement s'engagent à ne pas excéder 30,000 dollars par transaction et par client au taux de 69,00 Gourdes par dollar vendu.



De plus, elles ont pour obligation de soumettre à la Banque de la République d'Haïti les informations relatives aux ventes effectuées (acheteurs, montants et taux). »



HL/ HaïtiLibre