Haïti - Politique : Moïse, commémore le 214e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture





Vendredi 7 avril, dans le cadre de la commémoration du 214e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture, le Président Jovenel Moïse, accompagné de la Première Dame, Martine Moïse et du Premier Ministre, Jack Guy Lafontant, a déposé une gerbe de fleurs, au Musée du Panthéon National Haïtien (MUPANAH), à la mémoire du Précurseur de l'Indépendance d’Haïti, Toussaint Louverture.



En présence du Président du Sénat, Youri Latortue, du Président de la Chambre des Députés, Cholzer Chancy, du Président de la Cour de Cassation, Me Jules Cantave, de ministres, de membres du haut état major de la Police Nationale d'Haïti (PNH) et de hauts dignitaires du Gouvernement, le Chef de l’État a salué cette immense figure de la lutte en faveur de l'Indépendance de la Première République Nègre du monde.



Le Président Moïse a ensuite visité la galerie des Héros et signé le Livre d’or du MUPANAH, avant d’assister en présence notamment d’écoliers, au défilé traditionnel exécuté par les différentes unités de la PNH.



HL/ HaïtiLibre