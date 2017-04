Haïti - FLASH : Feuille de route du Ministre de la Justice





Dans le cadre des orientations fixées par le Président Moïse, traduites dans des feuilles de route, remises à chaque ministre http://www.icihaiti.com/article-20507-icihaiti-politique-remise-des-feuille-de-route-aux-ministres.html , le Premier Ministre Lafontant demande au Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP), Heidi Fortuné de conduire les réformes nécessaires au relèvement du système judiciaire et d’accélérer la mise en place du Conseil constitutionnel. Dans cette perspective, je vous demande de prendre les actions suivantes :



Feuille de route du Ministre de la Justice :



- Mettre les moyens appropriés à la disposition du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) pour lui permettre de s’acquitter de ses missions constitutionnelles et légales ;

- Conduire une politique pénale cohérente et lisible qui renforce la confiance de la population dans le service public de la justice ;

- Doter les Cours, les Tribunaux et Parquets de la République des matériels et outils administratifs nécessaires pour un service public de la justice efficace ;

- Réviser les Codes, consolider les Droits des mineurs et renforcer les programmes de formation à l’intention du personnel judiciaire ;

- Réaliser la réforme pénitentiaire pour transformer nos prisons en lieu de vie et de rééducation à la citoyenneté ;

- Accélérer les réformes de l’État Civil en instituant un mécanisme unique d’identification des citoyens ;

- Prendre des mesures pour mettre un terme à la détention préventive prolongée ;

- Renforcer le Bureau d’Assistance Légale (BAL) ;

- Renforcer les relations de travail avec les organisations des Droits de l’Homme (ODH) ;

- Travailler avec les ministères compétents pour instituer le livret de famille afin de prouver la filiation et situer la trame des événements civils de la vie du citoyen ;

- Prendre les dispositions pour assurer la sécurité publique ;

- Poursuivre le programme de renforcement et de professionnalisation de la Police Nationale d’Haïti ;

- Placer des postes de police communale (à raison de 3 policiers) au niveau de l’ensemble des sections communales de la République ;

- Renforcer les services spécialisés dans la lutte contre la drogue, le blanchiment des avoirs, la contrebande, le trafic des organes et les crimes organisés ;

- Veillez à ce que tous les services compétents de l’Etat placés sous votre responsabilité contribuent à maintenir et garantir la sécurité publique, la vie et les biens des citoyens.



Je vous demande d’engager la préparation du Budget 2017-2018 qui devra être approuvé, après arbitrage du Ministère de l’Économie et des Finances, par le Conseil des Ministres et déposé dans les délais légaux requis au Parlement.



Vous aurez aussi la tâche de renforcer la transparence, la lutte contre la corruption et la bonne gestion des biens et deniers publics. Il vous appartiendra d’organiser, de diriger et d’animer les services, équipes et agents de l’État placés sous votre responsabilité.



Jack Guy Lafontant, Premier Ministre ».



