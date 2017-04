Haïti - ALERTE : Faux compte Facebook du Premier Ministre Lafontant





Le Bureau de Communication de la Primature informe que « le nom complet, ainsi que des photos d'archives du Premier Ministre, le Dr. Jack Guy Lafontant, également Président du Conseil Supérieur de la Police nationale (CSPN), ont été utilisés sur internet à des fins malveillantes.



Aussitôt informé, le Chef du Gouvernement a instruit les instances techniques et compétentes concernées de l'État de mener des enquêtes appropriées en vue d'identifier les faussaires et sévir contre eux avec la dernière rigueur. »



Par ailleurs, le Premier Ministre Lafontant porte à l'attention de ses concitoyens en général et des utilisateurs de Facebook en particulier, que son compte officiel est doublement authentifié par le nom d'utilisateur « @jglafontant », ainsi que par son nom Jack Guy Lafontant coché-par un « V » de couleur bleu.



Le bureau du Premier Ministre rappelle que « la création de faux comptes sur les réseaux sociaux, utilisant les noms et des photos de personnes en vue de faire circuler des messages malveillants, est un crime transnational. »



HL/ HaïtiLibre