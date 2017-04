Haïti - Actualité : Zapping...





Cour de Cassation, 32 candidats :

32 candidats ont postulé pour les 6 sièges vacants à la Cour de Cassation. Parmi-eux figurent plusieurs juges des Cours d’Appel dont Max Elibert, Jean Joseph Lebrun, Marie Joceline Casimir et Jean Pérès Paul... Une fois la phase des inscriptions terminée, la Commission sénatoriale « Justice, Sécurité et Défense nationale » débutera l’analyse des dossiers soumis et procèdera à des entrevues avec les candidats. 18 noms seront retenus par le Sénat, qui acheminera la liste au Président Jovenel Moïse, qui devra choisir 6 noms sur cette liste.



L’ONU prête à transformer la Minustah :

« En Haïti, nous sommes prêts à transformer notre mission afin qu'elle se concentre sur le soutien politique, le renforcement des institutions et le développement," a déclaré jeudi Antonio Guterres, le nouveau Secrétaire général des Nations Unies au Conseil de Sécurité sur la revue des Opérations de Maintien de la Paix dans le cadre d’un débat thématique.



France : Hommage à Toussaint Louverture :

Vendredi, l'Ambassade d'Haïti en France a rendu un vibrant hommage au Précurseur de l'indépendance d'Haïti, Toussaint Louverture dont c’est le 214e anniversaire de sa mort. Offrande florale au Panthéon par l’Ambassadrice d'Haïti en France Vanessa Matignon Lamothe et au Fort de Joux à Pontarlier, par Frisnel Azor, Ministre Conseiller à l'Ambassade d'Haïti en France.



Écoles publiques, lutte contre l'absentéisme :

Cette semaine s'est tenu une réunion de travail avec les directeurs de lycée dans l'Ouest autour du fonctionnement et de la gestion des lycées. Le Ministre Pierre Josué Agenor Cadet a présenté sa vision pour la bonne marche du système éducatif et fait part de ses attentes auprès des directeurs de lycées pour la revalorisation des écoles publiques. Le Ministre a appelé les directeurs de lycée à jouer leur partition pour une meilleure gestion des écoles publiques et surtout, pour la lutte contre l'absentéisme, qui affecte fortement la qualité des apprentissages et les résultats scolaires. Il s'agit de la première rencontre du Ministre Cadet avec ces agents du système éducatif.



Restitution du Programme « Kore Fanmi » :

Vendredi, Stevenson Jacques Thimoléon, le Directeur Général du Ministère de la Planification a procédé au lancement de l’atelier de restitution de l’évaluation du programme « Kore Fanmi » dans le Sud-Est organisé conjointement avec l’UNICEF Haiti et d’autres partenaires gouvernementaux.



Triple installation de Délégués Départementaux :

Jeudi 3 Délégués Départemenatux ont été installés, il s’agit de :



Owell Theock Délégué du Département du Nord-Ouest, installé par le Ministre de l’Intérieur Max Rudolph Saint-Albin. La cérémonie s’est tenue à la Délégation Départementale du Nord-Ouest, à Port-de-Paix.



Mme Marie-Denise Bernadeau, Déléguée du Département du Centre, installé par le Ministre de l’Intérieur, Max Rudolph Saint-Albin, à Mirebalais.



Herby Dalencourt, Délégué du Département de l’Artibonite, installé par le Ministre de l’Intérieur, Max Rudolph Saint-Albin, aux Gonaïves.



