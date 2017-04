Haïti - FLASH : Feuille de route de la Ministre de la Jeunesse





Dans le cadre des orientations fixées par le Président Moïse, traduites dans des feuilles de route, remises à chaque ministre http://www.icihaiti.com/article-20507-icihaiti-politique-remise-des-feuille-de-route-aux-ministres.html , le Premier Ministre Lafontant demande à la Ministre Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique (MJSAC), Régine Lamur de prendre toutes les dispositions importantes pour mettre en œuvre une politique de jeunesse et sportive cohérente. Dans cette perspective, je vous demande de prendre les actions suivantes :



Feuille de route de la Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique :



- Élaborer et déposer au Parlement le projet de loi relatif au développement des disciplines sportives ;

- Élaborer et déposer au Parlement le projet de loi relatif à la jeunesse ;

- Mettre en place une Commission chargée de finaliser le travail d’élaboration d’une politique nationale de la jeunesse et du sport ;

- Développer des programmes d’animation sociale et culturelle dans les quartiers en mettant à contribution l’École Nationale des Arts, les professionnels de la culture, les écrivains, les musiciens, les peintres etc. ;

- Déployer, dans le cadre de partenariats avec les mairies, un réseau de médiathèques (maisons de la culture où les outils de base seront rendus disponibles afin d’exposer les jeunes à la culture et à la littérature (théâtre, musique, danse et expression corporelle, etc.) mais aussi aux nouvelles technologies de l’information ;

- Prendre des mesures pour assurer le fonctionnement adéquat de l’Institut Supérieur des Sciences et Techniques de l’Activité Physique et Sportive (INSTAPS) ;

- Veiller, en appui aux mairies, à ce que les installations sportives soient bien entretenues et utilisées de manière optimale ;

- Poursuivre le programme d’installations d’infrastructures sportives dans toutes les communes de la République ;

- Lancer un travail d’inventaire des ressources disponibles pour le développement du sport et d’établir, de concert avec les mairies et les Fédérations sportives, un plan de valorisation de ces infrastructures ;

- Mettre en place les académies de sports de concert avec les mairies et les Fédérations sportives ;

- Renforcer la pratique de l’éducation physique et sportive et faire du sport un outil d’intégration sociale et de création d’emplois à travers le territoire ;

- Travailler de concert avec les organismes compétents, à réduire les inégalités d’accès aux équipements sportifs entre les quartiers ;

- Assurer l’animation sportive et culturelle des villes ;

- Rénover les équipements socio-récréatifs et sportifs qui sont en mauvais état ;

- Augmenter le nombre de Centres socio-éducatifs et de réinsertion sociale ;

- Diversifier les disciplines sportives ;

- Soutenir les Fédérations nationales et les Associations sportives ;

- Soutenir activement le développement de l’économie du sport et la professionnalisation des disciplines sportives ;

- Impliquer les Collectivités Territoriales dans l’animation sportive du territoire ;

- Développer les sports d’élite et les sports de masse ;

- Pendre des initiatives pour impliquer les jeunes dans les activités civiques prévues par la législation en vigueur ;

- Élaborer et mettre en œuvre un plan de Gestion durable des infrastructures sportives.



Je vous demande d’engager la préparation du Budget 2017-2018 qui devra être approuvé, après arbitrage du Ministère de l’Économie et des Finances, par le Conseil des Ministres et déposé dans les délais légaux requis au Parlement.



Vous aurez aussi la tâche de renforcer la transparence, la lutte contre la corruption et la bonne gestion des biens et deniers publics. Il vous appartiendra d’organiser, de diriger et d’animer les services, équipes et agents de l’État placés sous votre responsabilité.



Jack Guy Lafontant, Premier Ministre ».



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-20601-haiti-flash-feuille-de-route-du-ministre-de-la-justice.html

http://www.haitilibre.com/article-20591-haiti-flash-feuille-de-route-du-ministre-des-travaux-publics.html

http://www.haitilibre.com/article-20581-haiti-flash-feuille-de-route-de-la-ministre-de-la-sante.html

http://www.haitilibre.com/article-20569-haiti-flash-feuille-de-route-de-la-ministre-du-tourisme.html

http://www.haitilibre.com/article-20559-haiti-flash-feuille-de-route-de-la-ministre-de-la-diaspora.html

http://www.haitilibre.com/article-20549-haiti-flash-grosse-feuille-de-route-du-ministre-de-l-agriculture.html

http://www.haitilibre.com/article-20544-haiti-politique-feuille-de-route-du-ministre-du-commerce-et-de-l-industrie.html

http://www.haitilibre.com/article-20529-haiti-politique-feuille-de-route-du-ministre-des-finances.html

http://www.haitilibre.com/article-20519-haiti-politique-feuille-de-route-des-affaires-etrangeres.html

http://www.haitilibre.com/article-20508-haiti-flash-feuille-de-route-pour-la-mise-en-place-de-l-armee-d-haiti.htm

http://www.haitilibre.com/article-20446-haiti-politique-les-grands-projets-du-ministere-du-tourisme.html



HL/ HaïtiLibre