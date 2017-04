Haïti - Éducation : Curriculum préscolaire, une première dans le système éducatif haïtien





Dans le cadre du projet pilote de mise en œuvre du Curriculum pour le préscolaire, financée par la Banque interaméricaine de développement (BID), le Bureau de Gestion de l’Éducation Préscolaire (BUGEP) a organisé une série de missions exploratoires dans les départements du Centre, du Nord-Est et du Nord visant à préparer l’expérimentation pilote du Curriculum dans l’un de ces départements.



Insistant sur la nécessité de repenser la petite enfance dans le système éducatif, Marie Yolaine Vandal, la Directrice du BUGEP, souligne que cette démarche du Ministère vise essentiellement l’amélioration de la qualité de l’éducation préscolaire tel que défini dans le document de politique « Développement Intégral de la Petite Enfance » (DIPE), validé en 2012 par le Ministère.



Ce curriculum pour l’éducation préscolaire qui est une première dans le système éducatif haïtien participe des efforts de modernisation des outils mis à la disposition des personnes travaillant dans le secteur de l’éducation préscolaire en Haïti.



Dans le Nord, une douzaine d’écoles ont été visitées sur un total de 38 que compte la commune de Milot, aux fins d’évaluer leurs structures, leur système d’organisation, le respect des standards mobiliers pour les petits et le profil des enseignants.



Des rencontres ont été organisées avec les directeurs d’école de la commune et plus de 300 parents d’enfants du préscolaire dont la plupart se sont montrés satisfait et favorable à la mise en œuvre de ce Curriculm. Cela a permis d’échanger avec ces acteurs clés du système autour du bien-fondé du Curriculum pour l’éducation préscolaire.



Pour les cadres du Ministère, sans une meilleure préparation des enfants en préscolaire, l’avenir scolaire de ceux-ci risque d’être compromis. « Le préscolaire constituant la base de l’apprentissage scolaire des enfants, il convient qu’il soit pris très au sérieux » soutien l’inspecteur principal de Milot, Yves Espérant.



