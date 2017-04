Haïti - Social : Un grand homme de la Culture haïtienne disparait





C’est avec un immense regret et une grande émotion, que le Ministre de la Culture, Limond Toussaint annonce la triste nouvelle du décès dimanche matin de Michelet Divers, Directeur Départemental du Sud-Est depuis 2007, des suites d'une maladie courageusement supportée.



Michelet Divers, né à Jacmel en 1954, a effectué des études de Droit aux Gonaïves et de journalisme politique (par correspondance). Poète, professeur et grand passionné de l'histoire et de la culture haïtiennes, il a obtenu une Maitrise en histoire, mémoire et patrimoine de l'Université d'État d'Haïti avant de bénéficier d'une bourse d'étude à l'Université Laval au Québec.



Le Ministre Toussaint souligne « Michelet Divers était une figure notoire de la métropole du Sud-Est pour y avoir été Inspecteur au service de l'Immigration et de l'Emigration, Président de l'Alliance Française de Jacmel, Directeur du Lycée Pinchinat, Enseignant à la Faculté de Droit de Jacmel, Comédien de la troupe de théâtre "Les acolytes", Journaliste-reporter de différents médias, Joueur de foot aux équipes "Sans problème et Ajax" et Photographe.



Connu pour ses initiatives académiques et son intérêt pour le Carnaval de Jacmel, le Ministère de la Culture l'avait nommé le 15 janvier dernier, "Personnalité du Carnaval de Jacmel".



Avec le départ de notre Directeur Départemental pour l'Orient éternel, c'est une encyclopédie de la Culture haïtienne qui disparaitrait, s'il ne nous avait pas légué un remarquable répertoire d'œuvres littéraires.



L'exemplarité du parcours professionnel et académique de Michelet laisse à ses collaborateurs le souvenir d'un homme honnête, humble et dévoué au service de son pays. Le Ministère de la Culture et de la Communication s'incline devant sa dépouille, partage la peine de ses proches en ces moments difficiles et leur demande d'accepter ses sincères condoléances. »



HL/ S/ HaïtiLibre